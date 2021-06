Premiati di studio per gli allievi meritevoli

Vercelli, Istituto d'istruzione superiore Cavour: consegnati i premi di studio, relativi all'anno scolastico 2019 -2020.

Il riconoscimento intitolato a "Cesare e Guido Guida" è stato assegnato a Adriana Danna (5a F Cat) che si è diplomata con la votazione 100/100; quello alla memorai del "Prof Eugenio Castelli" a Giulio Gallo (2a B Afm) per la media del 9,46.

I premi messi a disposizione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli sono andati a Irene D'Agruma (5a B Afm) diplomata con il voto di 98/100; a Eduard Adrian Giurgi (5a A Afm Sia) per il voto di 97/100; a Michele Mazza (4a B Afm) per la media dell'8,91; ad Alice Giuliano (4a A Afm Sia) per la media dell'8,8; a Maria Larisa Anchidin (2a B Ssas) e ad Alissa Sulic (1a B Ssas). E ancora a Daniele Aiazza 5a E Sc e a Michele Polano 5a A Sss; Giorgia Ceravolo (3a E Sc) per la votazione di 77/100; ad Adele Mazzucchi e a Lucrezia Violino (5a B Sss) per aver conseguito alla maturità il voto di 100/100 con lode; a Gaia Bertotti (5a E Sc) per il voto di 100/100 e a Simona Formigari (5a G Sss) per il voto 99/100.

Il premio intitolato alla "Professoressa Margherita Pasquino" è stato assegnato ad Eleonora Orso (2a A Afm) per la media del 9,31. Il "Lascito Re Primo" a Omama Oudadess (5a B Afm) per la votazione finale di 100/100 e lode e a Silvia Rossi (5a A Afm Sia) per il voto 100/100.

Il Premio "Istituto Cavour", alla memoria del "Professor Faccio" è andato invece a Riccardo Sarain (3a I Turismo) per la media del 9,17; a Giovanni Battaglia (4a A Afm Sia) per la media del 9,10; ad Alessia De Gasperi (1a F Cati) per la media del 9.

Il riconoscimento "In memoria del preside professor Omodei Zorini" elargito dalla famiglia dell'ingegner Luigi Omodei Zorini è andato a Giorgia Canella (3a D Turismo) per la media dell'8,75. Quelli messi a disposizione del Collegio dei geometri a Francesca Carlessi (5a F Cat) per aver superato l'esame di maturità con la votazione di 100/100 e a Giovanna Suppa (4a F Cat) per la media dell'8,80.

Il premio "Città di Vercelli" al miglior allievo del corso di Ragioneria è stato assegnato a Camila Pedroso Romero (3a A Afm Sia) per la media dell'8,73; l'altro premio devoluto dal Comune ad Alessia Biscaro (3a F Cat) per la media dell'8,60. Il premio "Valerio Bassi" ad Edoardo Era (1a A Afm) per la media dell'8,92; quello intitolato a "Paolo Merlo" a Gaia Gagliano (2a BAfm) per la media dell'8,69; il riconoscimento in ricordo di "Elisabetta Pugno" a Sara Dellamula (5a D Turismo) per la votazione del 100/100 conseguito all'esame di maturità. Il premio in memoria dei docenti scomparsi è andato a Sabrina Ventura (2a I Turismo) per la media dell'8,69; quello in ricordo di "Rosina Maria Fabbri" a Mouhamed Mane (1a A Ssas).

Il premio "Professoressa Cecilia Malinverni" è andato a Gemma Squarcina Gorlani (5a B Sss); i premi "Istituto Cavour" a Lucrezia Conte (4a D Turismo) per la media dell'8,67 e a Samuele Gambino (4a B Afm) per la media dell'8,64.