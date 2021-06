Pandemia: la Medicina Narrativa per stimolare riflessioni sul vissuto

La classe 2a C dela scuola primaria Ferraris ha aderito al progetto "So-Stare nell'incertezza" che utilizza la tecnica della Medicina Narrativa per stimolare delle riflessioni sul senso e sul vissuto d'incertezza causato dalla pandemia da Covid-19. Questa è una metodologia d'intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa, nello specifico la modalità della scrittura. Ai bambini è stato chiesto di produrre un testo poetico che avesse come tema l'incertezza, al fine di poter condividere le proprie esperienze, il proprio vissuto emotivo e dare in questo modo la possibilità di potersi raccontare ed esprimere. Utilizzando il maggior numero di parole possibili in rima con sostare e incertezza; hanno fatto un elenco di rime componendo poesie. Ecco i piccoli poeti in erba in azione grazie all’input fornito dall’insegnante che li ha stimolati ad esprimersi in merito al concetto dei termini, alla loro esperienza personale, ai loro pensieri legati a questo periodo così difficile. In seguito hanno iniziato le loro produzioni, alcuni singolarmente, altri in coppia o piccolo gruppo. I risultati sono stati incredibili, così come il loro entusiasmo e la loro partecipazione. Il messaggio sottinteso è che l'incertezza di questo periodo di “emergenza esistenziale” che sembra non avere fine può alimentare risorse creative di cambiamento, se opportunamente condivisa e rielaborata. Il progetto si è concluso con la visita dei referenti a scuola dott.ssa Bobba Caterina, psicologa-psicoterapeuta, Ramazzina Roberta, educatrice professionale e Martorana Marco, psicologo Asl, che hanno letto le poesie scritte dai bambini e consegnato loro i diplomi. Ad accoglierli il dirigente scolastico prof. Rodolfo Rizzo e le insegnanti di classe.

Marina Grippaldi Istituto Comprensivo Ferraris Vercelli