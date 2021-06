Samuele Vacca vince il concorso della Regione Piemonte sull'usura

La pandemia da Covid-19 non ha fermato la volontà di mettersi in gioco: lo studente Samuele Vacca proveniente dall’Istituto “Cavour” di Vercelli classe II C AFM ha partecipato alla 9a edizione del bando di concorso della Regione Piemonte denominato “Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro".

La sua partecipazione come singolo studente a rappresentare l’intero Istituto vercellese ha dato i suoi frutti. Samuele ha vinto il concorso regionale realizzando un video nel quale definisce i fenomeni del sovraindebitamento e dell’usura in tempi di covid, ponendo in luce come la scarsa liquidità possa determinare, per famiglie e per aziende, situazioni “opache”, in cui il crimine organizzato si insinua proponendo il proprio sostegno e portando le vittime nella trappola senza via d’uscita dell’usura.

Nel suo filmato, nelle vesti di “inviato speciale”, non potevano mancare citazioni giuridiche ed economiche, fonte d’ispirazione e passione per Samuele, che si è avvicinato allo studio delle discipline sotto la guida della prof.ssa Viviana Finotti insegnante di diritto ed educazione civica e della prof.ssa Antonella Rava insegnante di economia aziendale.

La prof.ssa Finotti, notando nel ragazzo un ottimo potenziale, passione per lo studio delle discipline di diritto ed economia, ottime doti comunicative, spirito di collaborazione e d’iniziativa, ha proposto allo studente di partecipare a questa splendida iniziativa con la proficua collaborazione della collega di economia.

L’entusiasmo e il merito di Samuele avranno una ricaduta su tutto l’Istituto Cavour poiché verrà attribuito un riconoscimento in denaro alla scuola, per acquistare strumenti o materiali informatici utili per la didattica a distanza e destinati a rimanere nella dotazione della scuola. Inoltre, Samuele, come singolo, riceverà come premio l’Abbonamento Musei Young. Un ringraziamento speciale al dirigente scolastico professor Paolo Massara e a tutto lo staff del comparto scuola che ha permesso a Samuele e alle sue insegnanti di accompagnarlo in questa esperienza didattica lodevole. Congratulazioni a Samuele, un altro orgoglio dell’Istituto “Cavour” e della scuola vercellese.