Correre per gli oceani raccogliendo la plastica

Venerdì 28 maggio dalle 10 alle 11,15 la classe 3a A SSAS dell’Istituto “Lanino” ha partecipato a un interessante incontro telematico su piattaforma Zoom relativo al progetto “Run For The Oceans” organizzato da professionisti del progetto “Adidas” sulla raccolta della plastica. Nell’incontro si è parlato principalmente di una tematica di grande attualità: lo smaltimento della plastica negli oceani. A coordinare l’incontro era Barbascura X e, come special guest, hanno partecipato Paolo Bellomo (35 anni) e Arianna Talamona (26 anni). I due ospiti sono specializzati in due categorie sportive diverse : Paolo Bellomo capitano in Adidas Runner e Arianna Talamona in nuoto paralimpico, vincitrice di ben due ori e tre argenti nei Mondiali WPS. Si sono impegnati a coinvolgere ragazzi e adulti a correre, per raccogliere le plastiche nei mari e negli oceani. Si tratta di un’importante iniziativa per salvaguardare l’ambiente marino e per preservare il nostro pianeta, al fine di consegnarlo nelle migliori condizioni possibili alle generazioni future. Queste sono alcune delle finalità inserite nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile predisposto dall’Onu, il quale contiene diciassette obiettivi in ambito economico, sociale e istituzionale. Dal 1° all’8 giugno 2021, semplicemente iscrivendosi all’App: “Adidas Runnging”, i partecipanti contribuiranno camminando, correndo o in sedia a rotelle a ridurre l’inquinamento da plastica. Per ogni chilometro registrato (o sincronizzato) nell’App puliranno l’equivalente di dieci bottiglie di plastica. La 3a A si impegnerà a dare il proprio contributo per lasciare un pianeta più pulito a chi, in futuro, custodirà la nostra amata Terra!



Elena Molesti e Lucrezia Testore

Classe 3^A SSAS I.P. B. Lanino