Borse di studio a 'pioggia' per gli studenti

Vercelli, Iti Faccio: oltre 50 borse di studio per gli studenti. L’aula magna dell'istituto ha ospitato una seconda cerimonia di consegna delle borse di studio nel giro di pochi giorni. Sono stati oltre 50 gli assegni destinati ad altrettanti alunni: i migliori dell'anno scolastico 2019/2020. Un'attenta commissione esaminatrice ha scelto di conferire: cinquanta borse di studio per merito, una borsa di studio per il miglior esito all'esame di Stato e quattro per il miglior profitto in Scienze della Terra.

Anche a due premi speciali: uno per le Olimpiadi di Problem Solving e uno per le Olimpiadi di Informatica. Sono stati assegnati, dopo un lungo confronto fra docenti, sulla base dei risultati di un quadrimestre quasi interamente di didattica a distanza - ha precisato il dirigente scolastico Carlo Vallino - per riconoscere la partecipazione attiva e la maturità del metodo di studio che si è saputo adeguare alla nuova e, assolutamente inedita situazione. Sono un motivo d'orgoglio per tutti gli insegnanti l'aver destinato anche i premi per le Olimpiadi di Problem solving e di Informatica”.

Gli allievi hanno ricevuto dalle mani del dirigente scolastico un attestato di merito e i complimenti per l'impegno profuso in questi mesi difficili per tutti. "Queste occasioni d'incontro sono un segnale di ritorno alla normalità – ha rimarcato il dirigente in

apertura della cerimonia - per la ripresa delle attività e la socialità fra ragazzi".

Cerimonieri per un giorno sono stati: Giovanni Troiano, Laura Minghetti ed Elisabetta Gardin. Questi i nomi degli studenti del quarto anno: Martina Brocchi, Alessandro Serain, Francesco Mascaro, Andrea Inardi, Riccardo Alemanno, Jacopo Magnago, Nicolò Russo, Paolo Panarotto Saviolo, Federico Rinaldo e Marco Volpato. Quelli di quinta sono: Marco Bartoluccio, Etienne Migliazza, Francesca Corna, Chiara Pontigliotti, Celeste Francesca Nava, Matteo Degiovanni, Abdelali Belcaid, Filippo De Zuani, Marco Pezzolato. E, infine, i diplomati: Alberto Mazzoli, Jacopo Gilardi, Vito Mastrorocco, Daniele Porcelli, Vincenzo Siano, Andrea Brunelli, Diego Bianco, Simone Lusani, Luca Oliva, Cristian Pozzi, Hossin El Jraidi. Cristina Andrea Giacolono ha ricevuto una borsa al merito in quanto è stata la miglior diplomata con l'esito finale di 100 e lode.