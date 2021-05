Alunni scrittori per comprare materiale per le scuole di Isiolo

Borgosesia: gli alunni della classe 1a C delle medie diventano scrittori per aiutare i coetanei di Isiolo, in Kenya. Sabato 5 giugno, per tutta la mattinata, i ragazzi presenteranno e distribuiranno in anteprima la loro pubblicazione in centro, precisamente all'interno dei giardini pubblici Lea Schiavi e in via XX Settembre.

“La Fantasia fa faville” è il nome del progetto sviluppato in classe e poi sfociato nell'omonima raccolta letteraria. “Un'appassionante e divertentissima opera che servirà ad acquistare materiale scolastico da destinare agli studenti africani” spiegano dalla scuola. Oltre che dagli insegnanti e dal dirigente, l'iniziativa ha ottenuto il sostegno di diversi enti locali, onlus e librerie. “A partire dal Comune e dalla parrocchia di Borgosesia, passando per l’associazione valsesiana di solidarietà 'Un villaggio per amico' cui è affidato il coordinamento della raccolta benefica” spiegano dall'istituto.

Durante la presentazione al pubblico della loro fatica letteraria, i giovani studenti saranno accompagnati dai compagni delle classi 2a B e 2a D, che hanno collaborato alla realizzazione di locandine, volantini e magliette.