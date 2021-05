Portare benessere tra sport e solidarietà: il project work

Noi ragazzi della 5a SSS dell’ Istituto professionale “B. Lanino”, durante questi mesi abbiamo lavorato insieme ai nostri professori per la realizzazione di un Project Work nell’ambito delle attività di PCTO realizzate nonostante la distanza. Caritas è stata la "madrina" che ci ha sostenuti nella realizzazione del progetto. Abbiamo scelto di organizzare un’attività all’aperto con lo scopo di aiutare le persone a stare meglio: SaveHumans.

Questo progetto è stato pensato per contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030: l’obiettivo numero 3 per il benessere e la salute di tutti. Per pensare, progettare e realizzare questo progetto durante l’anno abbiamo utilizzato delle ore curricolari. Ci siamo divisi in gruppi nei quali ognuno aveva un determinato compito ed è così che si è sviluppato il nostro progetto: attività che unisce sport e solidarietà, con lo scopo di portare benessere a chiunque partecipi.

Il progetto all’atto pratico consiste nello svolgere un percorso composto da quattro stazioni, a ognuna di queste è collegata una determinata prova da svolgere e, a conclusione del progetto, i partecipanti, con un’offerta libera, daranno il loro contributo per le spese mediche di persone bisognose. SaveHumans si concluderà con l’individuazione, da parte di una giuria composta per

l’occasione, del migliore partecipante che riceverà un premio. Con la nostra attività, semplicemente facendo movimento e raccogliendo un’offerta, ci si potrà divertire, mantenere in forma, vincere un premio e soprattutto aiutare le persone in difficoltà. La proposta è stata pianificata nel rispetto delle misure indicate dalla normativa vigente con distanziamento sociale e mascherina. Il nostro evento sarà attivo dal 7 al 23 giugno a Vercelli, quindi noi ragazzi aspettiamo solo di far partire quest’attività sperando che possa funzionare e piacere ai partecipanti come desideriamo.

Tutti coloro che desiderano partecipare potranno ricevere tutte le indicazioni relative all’evento tramite un video che divulgheremo. Ci è piaciuto molto realizzare questo Project Work; abbiamo imparato tante cose nuove e soprattutto abbiamo collaborato insieme per uno scopo comune: aiutare gli altri!



Arianna Morreale 5^A SSS

Istituto professionale “ Lanino”