A Morbegno alla Gara nazionale dei Servizi socio sanitari

Vercelli: anche quest’anno l’Istituto 'Cavour' sede 'Lanino' ha partecipato alla Gara Nazionale dei Servizi Socio Sanitari che si è svolta presso l’Istituto professionale 'Saraceno Romegialli' di Morbegno, in Valtellina, vincitore nell’edizione 2018/2019 .

Un’iniziativa voluta fortemente dal Ds di Morbegno che ha voluto effettuare la Gara Nazionale in presenza, nonostante la pandemia, e sempre di notevole rilievo sia dal punto di vista formativo che professionale, utilissima per la crescita personale e culturale degli allievi dei professionali per i Servizi e l’Assistenza sociale.

La prima giornata ha visto gli allievi, provenienti da ogni parte d’Italia, sfidarsi su casi riferiti a discipline come Diritto e Psicologia, mentre nella seconda giornata la risoluzione dei casi ha richiesto conoscenze e competenze in altre due materie: Igiene e Metodologie operative.

I temi affrontati si sono ispirati a problematiche dell’infanzia, dell’anziano e dell’handicap. Solo un allievo e quindi un istituto sarà il vincitore e potrà nel prossimo anno scolastico organizzare a sua volta la Gara Nazionale. L’istituto professionale 'Lanino' ha già vinto per ben due volte questo prestigioso premio che permette di consegnare all’allievo vincitore una borsa di studio in una cerimonia che si svolge presso il Ministero della Pubblica Istruzione a Roma. La Gara Nazionale è una manifestazione eccezionale e un’occasione unica per gli allievi degli istituti professionali per mettere in campo le proprie abilità e competenze.

L’allieva Marta Tortolone della 4B SSS del 'Lanino' ha partecipato alla Gara accompagnata dalla professoressa Cinzia Donisotti. Ed ecco il commento di Marta: "E’ stata una bellissima esperienza; ho potuto confrontare la mia realtà con quella di altri ragazzi della mia età provenienti da tutta Italia; sono soddisfatta della mia prova e resto in attesa dei risultati che ci verranno comunicati nel mese di Giugno, spero prima del termine delle lezioni. E’ stato emozionante partecipare a questa Gara e ringrazio sia l’Istituto che la mia insegnante per avermi dato questa possibilità".

La redazione dell’ Istituto professionale “Lanino”