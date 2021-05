Una collezione ispirata a 'I colori dell'anima' a ai sette chakra

Vercelli: quest'anno il dipartimento della sezione Moda dell'Ipsia Lombardi, visto il perdurare della situazione pandemica, ha pensato di ideare un progetto sotto forma di concorso in modo da stimolare la creatività degli alunni e coinvolgerli in una situazione diversa.

L'argomento del concorso ha riguardato tematiche che hanno a che fare con la sfera personale; si è pensato di approfondire la conoscenza dei chakra e del loro valore energetico. Gli studenti sono stati invitati a creare una collezione ispirandosi a "I colori dell'anima" i sette chakra, che hanno dato il nome al progetto.

Hanno partecipato le classi, dalla prima alla quarta, modulando le richieste in base alle competenze acquisite in ciascun anno di corso, ideando moodboard, pattern grafici, figurini e schede tecniche. La giuria è stata composta dal dirigente scolastico e dai docenti del corso Carlotta Del Nero, Ilenya Luongo, Roberta Bestetti, Emanuela Pensotti, Stefano Urbani. Per ogni classe è stato assegnato un primo premio al miglior progetto; un secondo premio alla proposta più innovativa ed un terzo premio alla miglior presentazione grafica.

In palio per i vincitori sono stati previsti una visita alla sede Diapsi per i primi classificati e una visita in sede presso il Lanificio F.lli Cerruti spa per i secondi e terzi classificati. Le classi hanno aderito con entusiasmo, moltissime sono stati gli elaborati pervenuti alla giuria. Prima moda: prima Aurora Cozzolino; seconda Greta Canella; terza Adriana Valle.

Aurora Cozzolino ha vinto anche come miglior progetto su tutta scuola. Seconda moda: prima Qianhan Ma; seconda Giada Del Grosso; terza Emily Sacchettini. Terza moda: prima Nasiba Eddahraouy, seconda Viviana Panizza, terza Natascia Pesce

Quarta moda: prima Martina Crepaldi; seconda Daria Maria Apopei, terza Lisa Karen Orso.