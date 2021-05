Gattinara: consegna certificazioni linguistiche agli studenti dell'Istituto Alberghiero 'G. Pastore'. Nonostante la pandemia e la conseguente didattica a distanza, anche quest’anno gli allievi si sono distinti superando con ottimi risultati gli esami Cambridge di lingua inglese per i livelli B1 (PET - Preliminary English Test) e B2 (FCE – First Certificate of English) del Quadro Comune di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue Europee.

Nella sede dell’Istituto di Gattinara, il dirigente scolastico, Patrizia Donatone, ha consegnato agli studenti le certificazioni rilasciate dall’ente esaminatore, accreditato da Cambridge English Language Assessment, organismo dell’Università di Cambridge la cui prerogativa è gestire nel mondo esami per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. Con l’occasione il Dirigente, che in passato ha insegnato francese, ha ricordato ai ragazzi l’importanza della padronanza delle lingue straniere e ha consigliato loro di impegnarsi nell’apprendimento di almeno un’altra lingua estera oltre all’inglese, per avere un più ampio ventaglio di opportunità non solo nel mondo lavorativo, ma anche accademico.

Le certificazioni linguistiche Cambridge livello B1 e B2 consentono di acquisire dei crediti formativi spendibili per concorsi pubblici, carriere accademiche, militari e universitarie, ma sono molto richieste anche nel settore professionale privato, essendo l’inglese la lingua business per eccellenza, la cui importanza continua a crescere anche al di fuori dei paesi anglofoni.

Nello specifico, il livello B1 attesta un’ampia conoscenza lessicale e la capacità di utilizzare differenti stili comunicativi adeguati a varie situazioni della vita quotidiana; mentre il livello B2 certifica il possesso delle capacità linguistiche necessarie per vivere, lavorare e studiare in maniera del tutto indipendente in un paese anglofono.

I nostri allievi hanno quindi raggiunto un traguardo molto importante del loro percorso formativo, dimostrando impegno e determinazione nel perseguire il loro obiettivo, poiché il corso di preparazione agli esami, tenuto dalle insegnanti dell’istituto, è stato realizzato con lezioni a distanza e in orario extrascolastico a causa dell’emergenza sanitaria, situazione che in alcuni momenti ha presentato non poche difficoltà; pertanto, i complimenti del Dirigente Scolastico agli allievi sono stati meritatissimi.

La dirigente Donatone si è congratulata anche con le insegnanti, coinvolte nel progetto, e le docenti, dal canto loro, si augurano che l’esperienza di questo gruppo di studenti possa spronare i loro compagni a emularli il prossimo anno per migliorare le loro competenze linguistiche, fondamentali nel settore alberghiero e dell’accoglienza turistica.