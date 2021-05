Vercelli: "EnergicaMente insieme" per un mondo libero dalla plastica

A conclusione del Percorso educativo sulla riduzione dell’uso della plastica e sulle energie alternative proposto dal Comune – Centro Europe Direct Vercelli agli Istituti primari, secondari di primo e secondo grado della città e della provincia, venerdì 21 maggio alle ore 9,30, in collegamento sulla piattaforma GoToMeeting, si svolgerà “Green Deal EnergicaMente Insieme” - Per un mondo sostenibile e libero dalla plastica.

"L’obiettivo del progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti sul tema ambientale e di aumentare la loro consapevolezza, comprendendo l’importanza dei temi riguardanti il clima previsti dalla Commissione europea per il 2030 al fine di realizzare il nuovo piano d’azione per un’economia circolare - spiegano i promotori dell'iniziativa - Tra gli obiettivi, fondamentale risulta essere la riduzione della plastica monouso e delle microplastiche, insieme a quella dell’energia, alla conoscenza e all’utilizzo di quelle alternative. Le alunne e gli alunni partecipanti, insieme ai loro insegnanti e guidati da un educatore professionista, hanno approfondito questi temi e prodotto un elaborato che presenteranno nel corso dell’evento conclusivo". Ai saluti istituzionali, seguirà un intervento da parte di un funzionario della Commissione europea Rappresentanza in Italia – Ufficio di Milano, Laura Ambrosino, dei docenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Valentina Gianotti ed Enrico Ferrero e infine del Gianluca Gualco del Gruppo 3i, che hanno contribuito alla realizzazione del momento di confronto.