Ipsia Lombardi: consegnate le borse di studio in memoria di Bruno Bertotto

Mercoledì 19 maggio 2021 nell’Aula Magna dell’Ipsia Lombardi di Vercelli ha avuto luogo la consegna delle Borse di studio in memoria di Bruno Bertotto, agli alunni dei Corsi di Manutenzione e Assistenza Tecnica che si sono distinti negli esiti finali delle classi quarte dell’anno scolastico 2019/20.

Si tratta di Roberto De Santi (5Aiel), Filippo Cappato (5 Mmt), Nderim Selmani (5Aiel), Nicolò Della Monica (5Aiel). Erano presenti i familiari di Bruno Bertotto, il dirigente scolastico Carlo Vallino, orgoglioso di premiare gli alunni più meritevoli distintisi nello studio in un anno scolastico particolarmente difficile, e – in collegamento “virtuale” - i rappresentanti dell’azienda Bonzano di Casale Monferrato. Non si è trattato di una mera premiazione ma è stato anche un momento di formazione per gli studenti delle classi quarte e quinte presenti. Infatti è stato dato all’azienda uno spazio incentrato sulla presentazione dei valori e delle opportunità di lavoro e del merito, declinati nell’esperienza e nella realtà aziendale, al quale è seguito un momento di confronto con domande da parte degli studenti.

La redazione Ipsia Lombardi di Vercelli