Premio "Storie di alternanza": in palio 16 mila euro

Nuova edizione del concorso "Storie di alternanza", che premia i migliori video dei giovani: sono in palio 16mila euro per gli istituti del quadrante.

Valorizzare e dare visibilità ai percorsi formativi di giovani e studenti: questo l'obiettivo di “Storie di alternanza”, iniziativa promossa dal sistema camerale a cui aderisce anche la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola. Ad essere premiati saranno i video realizzati dai protagonisti per raccontare le proprie esperienze di apprendistato, tirocinio, “alternanza rafforzata” o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che si siano svolte a partire dal 1° gennaio 2019. Numerose le novità previste dall’edizione 2021, a cominciare dai partecipanti: oltre a Licei ed Istituti tecnici e professionali, da quest’anno potranno candidarsi anche Istituti tecnici superiori, Istituti professionali e Centri di formazione professionale. L’invio delle candidature avverrà inoltre in un’unica finestra temporale, già aperta e attiva fino ad ottobre.

"Il raccordo tra formazione e mondo del lavoro è un requisito indispensabile per esprimere il potenziale innovativo e competitivo del sistema imprenditoriale - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola - Le previsioni occupazionali del Sistema Excelsior, rilevate da Unioncamere e Anpal, ci dicono che le nostre imprese incontrano difficoltà di reperimento dei profili richiesti in oltre il 30% dei casi: il premio "Storie di alternanza" nasce per dare visibilità alle esperienze positive di alternanza e stimolare così la diffusione di progetti formativi di qualità, attivando una collaborazione sempre più proficua tra scuole, imprese ed enti coinvolti, grazie anche all’ampliamento dei soggetti partecipanti". Per i progetti presentati a livello locale, cioè nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Vco, in palio un montepremi che ammonta complessivamente a 16 mila euro, 4 mila per ciascuna delle categorie previste dal concorso, con importi differenziati a seconda della classificazione in graduatoria stabilita da un’apposita commissione (1.250 euro al primo classificato, 1.000 euro al secondo, 750 al terzo, 550 al quarto e 450 al quinto).

I video-racconti selezionati a livello locale (fino ad un massimo di tre per ciascuna categoria) verranno inoltre segnalati ad Unioncamere e potranno così partecipare al concorso nazionale, i cui premi finali ammontano complessivamente a 20 mila euro. Due le scuole del territorio che nelle precedenti edizioni sono giunte sul podio nazionale per la categoria istituti tecnici: nel 2020 l’Iti “Giuseppe Omar” di Novara si è aggiudicato il primo premio, conseguendo inoltre una menzione speciale, mentre l’Iti “Giulio Cesare Faccio” di Vercelli ha conquistato il terzo posto nella sessione di maggio 2019 ed il secondo a novembre 2017. Per partecipare al premio “Storie di Alternanza” è necessario registrarsi sul portale storiedialternanza.it ed inviare la propria candidatura entro venerdì 8 ottobre 2021.