Progetto 'acqua in borraccia' per ridurre la plastica

Vercelli: l'Istituto Comprensivo Ferraris ha aderito al progetto 'acqua in borraccia'. L’obiettivo è quello di diminuire l’utilizzo e l’abuso della plastica in particolare delle bottigliette di acqua monouso. Il futuro si può cambiare rendendo consapevoli e responsabili chi ne sarà protagonista e ci dovrà vivere: i giovani. Allora in dono una borraccia amica per tutti gli alunni. Si ringraziano per la stimolante e interessante iniziativa che proseguirà anche l’anno prossimo: Marazzato, Ato, Arpa, il Comune di Vercelli.

Marina Grippaldi