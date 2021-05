Iti "G.C. Faccio": consegnate 39 borse di studio

Consegnate 39 borse di studio all'Iti “G.C. Faccio” agli allievi più meritevoli dell’anno scolastico 2018/19. La premiazione si è svolto stamattina, lunedì 17 maggio, alla sola presenza dei vincitori e dei loro docenti. Il dirigente scolastico Carlo Vallino ha aperto la cerimonia dicendo: “Siamo lieti di poter assegnare queste borse di studio al merito, anche quest'anno, confermando la pluriennale tradizione del nostro istituto. La premiazione va alle studentesse e agli studenti che hanno conseguito i migliori esiti scolastici in ciascuna classe, volendo riconoscere in modo tangibile l'impegno di un intero anno trascorso sui libri e, per costituire uno stimolo diffuso alla ricerca dell'eccellenza. Inoltre, proprio in tema di eccellenza, un riconoscimento particolarmente rilevante dell'importo di 1.000 euro, viene assegnato a una studentessa che ha coronato il suo percorso quinquennale con la migliore votazione di diploma”. Questi i nomi degli studenti diplomati: Andrea Brunelli, Diego Bianco, Vincenzo Siano, Cristian Pozzi, Cristina Andrea Giacolono, Simone Lusani, Michele Marinone, Luca Oliva, Martina Tozzo, Mattia Russo, Alexandru Mihail Alexe, Lorenzo Coro, Sara Giardina, Giada Sorintano e Hossin El Jradi. Gli studenti delle classi quinte, invece, sono: Marco Bartoluccio, Romeo Vercellone, Francesca Corna, Chiara Pontigliotti, Giacomo Bertolone, Celeste Francesca Nava e Matteo Degiovanni. I saluti finali sono spettati al dirigente, che ha rimarcato il suo augurio a proseguire con impegno, aggiungendo: “A tutti i premiati un grazie per la bella immagine che date all'istituto e per il lavoro degli insegnanti”.

Istituto tecnico industriale statale G.C. Faccio - Vercelli