Giornata mondiale contro l'omobitransfobia

Il 17 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata contro l'omobitransfobia. L'Università del Piemonte Orientale, attraverso il proprio Cug (Comitato unico di garanzia) e in collaborazione con i Comitati di altri atenei italiani, quello stesso giorno organizza un incontro online che costituirà l'occasione per presentare le attività dell’ateneo su questi temi. Saranno presentate riflessioni e azioni concrete che l'Upo sta sviluppando per garantire un ambiente di studio e di lavoro inclusivo e per integrare nella formazione conoscenze e competenze che consentano di riconoscere le differenze e contrastare le discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere.

L'incontro comprende due sessioni. La prima, dalle 14 alle 14.30, visibile sul canale YouTube di Ateneo, sul tema “Formare al riconoscimento: l'impegno dell'Ateneo nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia”. Interverranno il rettore dell'Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi, il direttore generale Andrea Turolla e la presidente del Comitato unico di garanzia, Marcella Trambaioli; quest’ultima presenterà le attività di questo organo di Ateneo. Questa parte dell'evento sarà.

Di seguito (con termine lavori alle 17,30) la seconda parte, “Riconoscere i legami possibili: il ruolo della formazione universitaria”, condivisa con gli altri Cug universitari. Interverranno, per introduzione e saluti: Lorenzo Bernini, Cug Università di Verona; e Tindara Addabbo, presidente della Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane.

Quindi gli interventi di Federica de Cordova e Chiara Sità, Università di Verona, su “Riconoscere i legami possibili: quali strumenti per i professionisti?”; e di Chiara Bertone, Cug Università del Piemonte Orientale, su “Il ruolo della formazione accademica per l’inclusione dei soggetti LGBT+ -”. Seguirà la tavola rotonda “Quali alleanze per l’inclusione delle minoranze sessuali e di genere?” con gli Interventi di: Bruna Biondo e Clementina Casula Cug Università di Cagliari; Brunella Casalini, Università di Firenze; e Patrizia Tomio Cug Università di Trento. Coordinerà Giulia Selmi, Università di Verona.

La seconda parte, in collaborazione con l'Università di Verona, sarà trasmessa su Zoom a questo link: https://univr.zoom.us/j/83555074084?pwd=a24yakJYR2VmVlVsbHhETjNUQnB1UT09. Passcode: 509206.