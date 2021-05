"Non buttare via la vita in un secondo"

La classe 5^B dell’Istituto Professionale Lanino-Servizi socio-sanitari ha aderito al progetto “Sicurezza Stradale” proposto dalla Onlus “Di.Di. Diversamente Abili”.

Il presidente è Emiliano Malagoli, pilota motociclista e disabile. Lui e Omar Bortolacelli di trentasei anni che, a causa di un incidente sul lavoro nel 2011 è sulla sedia a rotelle, hanno registrato delle video-lezioni al fine di far riflettere noi giovani sugli incidenti stradali, sul pericolo e sull’importanza di non distrarsi, di evitare questi pericoli con un po' di attenzione. Hanno raccontato le loro storie come esempi significativi. La classe ha avuto l’occasione, tramite una conferenza live tenuta il 6 Maggio 2021 con i protagonisti, di porre domande sulle loro storie. Gli allievi di 5^B sono rimasti colpiti e coinvolti nell’aver partecipato al progetto, soprattutto perché molto vicino al loro corso di studi che si rivolge anche anche alla disabilità. L’incontro è stato molto toccante per gli alunni della 5^B in quanto li ha fatti riflettere molto sull’importanza dell’attenzione durante la guida e sulla disabilità. La disabilità non impone limiti che non possano essere superati, ma il contesto sociale e il territorio sì.

Marzia Cittadino, Agostina Contro

Classe V B SSAS - Istituto professionale “Lanino”