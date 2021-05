Biglietto gratuito per il parco Zoom per 135 scuole vercellesi

Saranno circa 4.000 (di cui 135 in provincia di Vercelli) le scuole d’infanzia e primarie di tutto il Piemonte che potranno scaricare il biglietto omaggio per la visita gratuita al bioparco Zoom di Torino.

In occasione della riapertura ai visitatori del Parco, prenderà il via infatti il progetto “La gita quest’anno la regala Zoom”, attività ideata per permettere a tutti i bambini piemontesi fino a 11 anni e agli insegnanti delle scuole infanzia e primaria della Regione Piemonte di partecipare ad una “gita” da usufruire privatamente entro il 10 giugno. "Un progetto a sostegno dell’educazione verso la biodiversità e la salvaguardia delle specie animali - da sempre la mission primaria del parco - che consentirà ad oltre 300.000 bambini dei 600 comuni coinvolti di vivere una giornata all’aria aperta, a contatto diretto con la Natura e in piena sicurezza", spiegano i promotori.

“Anche quest’anno, sarà difficile ospitare le circa 450 scuole, tra infanzia e primarie, che solitamente organizzano le gite scolastiche presso il nostro bioparco – dichiara Umberto Maccario, Ceo di Zoom Torino – Ecco perché abbiamo pensato di realizzare un progetto che potesse essere a supporto degli istituti scolastici in questo momento così difficile per loro e portare comunque al parco i più piccoli, offrendo loro la possibilità di vivere in serenità un momento educativo, divertente ed emozionante, nonostante il periodo emergenziale". La visita individuale gratuita comprende attività di educational e materiale didattico dedicato. Dell'iniziativa sono stati informati i sindaci dei circa 600 comuni coinvolti: insieme al biglietto, sarà possibile scaricare gratuitamente un quaderno didattico digitale utile sia in preparazione della visita al parco che durante la stessa.