"Premio scuola digitale" sul canale Youtube dell'Istituto Cavour

Una sfida tra istituti con la partecipazione di team di studenti delle scuole medie e superiori su progetti di innovazione digitale: “Premio Scuola Digitale” è il nome dell’iniziativa promossa dal Miur.

La fase finale provinciale organizzata dall’Istituto Cavour verrà trasmessa mercoledì 28 aprile in diretta streaming sul suo canale YouTube. Il turno delle medie è previsto per le 9, mentre quello delle superiori per le 11.30. Gli studenti illustreranno i progetti ammessi alla fase finale provinciale con una breve presentazione, supportata da video, della durata massima di sei minuti per scuola. Alla fase finale provinciale per le scuole di primo grado di Vercelli parteciperanno l’istituto comprensivo Lanino, Ferraris, Rosa Stampa e Ferrari. E ancora l’Istituto comprensivo di Trino, Borgosesia, Ignazio da Santhià (Santhià), Don Evasio Ferraris (Cigliano), Galileo Ferraris (Livorno Ferraris) e Tanzio da Varallo (Varallo). Per le scuole di secondo ciclo d’istruzione gareggeranno l’istituto Lagrangia, D’Adda (Varallo), Cavour, Ferrari (Borgosesia), Francis Lombardi e Amedeo Avogadro.

Il Premio si inserisce nel Piano Nazionale Scuola Digitale che promuove l’eccellenza delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali e favorendo l’interscambio delle esperienze. Per l’edizione 2021 le scuole si sono candidate proponendo buone pratiche di didattica digitale integrata, anche sperimentate durante l’emergenza sanitaria, capaci di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze degli studenti e di consentire una partecipazione attiva, con contenuti innovativi. I lavori saranno valutati ‘in presa diretta’ da una giuria tecnica e premiati alla fine della giornata. Alle scuole vincitrici di ogni sezione verrà assegnato un riconoscimento di 1.000 euro da destinare alla realizzazione dei progetti; importanti premi, consistenti in attrezzature, anche ai team classificati al secondo e al terzo posto. I progetti vincitori inoltre disputeranno la fase regionale a Torino a maggio.