Scuole superiori: webinar per i 15 anni del progetto SCUO.TER.E.

'Rami e radici', webinar per il 15° anniversario del progetto SCUO.TER.E. A settembre ha preso il via la 15a edizione del progetto dell’associazione di promozione sociale Itaca - Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica (www.itacavercelli.it), nelle scuole superiori della provincia di Vercelli. "Anche se quest’anno è decisamente ridimensionato, abbiamo comunque pensato di non perdere l’occasione per festeggiare questo importante traguardo, organizzando un convegno, per forza di cose, in modalità online - sottolinea il presidente Gabriele Cortella -. Il webinar sarà tutt’altro che autocelebrativo, infatti lo abbiamo chiamato 'Rami e radici'. Invece di illustrare i successi e i risultati, ci concentreremo sulle radici del progetto, ovvero le fonti di ispirazione, e sui rami, vale a dire sulla proposta che svilupperemo nel futuro proprio a partire dallo SCUO.TER.E.". L’appuntamento è per sabato 17 aprile dalle 10 alle 11,45 in diretta sul canale YouTube 'Ass Itaca'.

"Per andare alle radici abbiamo pensato di ricordare i nostri due ispiratori: Danilo Dolci e don Milani - sottolinea Cortella -. La figura di Danilo Dolci sarà approfondita da Orazio De Guilmi, uno dei suoi più stretti collaboratori, mentre l’approfondimento su don Milani sarà a cura di Piergiorgio Reggio, pedagogista, professore presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e Brescia, fondatore dell’Istituto Paulo Freire Italia".

Completano l’albero i 'rami', affidati all’intervento dello stesso Cortella, che illustrerà 'ParteciAPPiamo' un progetto di innovazione civica finalizzato alla realizzazione di un modello di gestione partecipata della comunità scolastica, attraverso strumenti informatici a supporto della co-progettazione.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (www.compagniadisanpaolo.it) nell’ambito del 'Bando CivICa, progetti di Cultura e Innovazione Civica' e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Modererà l’incontro Francesca Corradini, vicepresidente di Itaca.

Il Progetto SCUO. TER. E. (scuola – territorio - educazione) è la proposta di educazione alla legalità e alla cittadinanza per le scuole superiori che in questi anni ha coinvolto tantissimi giovani in azioni di animazione d’ambiente, laboratori tematici in classe, assemblee tematiche, formazione e supporto delle rappresentanze, gite educative, creazione e animazione di gruppi studenteschi di promozione del protagonismo studentesco. Il convegno è patrocinato dal Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli.