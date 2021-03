Upo: in rete l'offerta formativa

Un’Open online, per il secondo anno consecutivo, dell’Università del Piemonte Orientale per presentare l’offerta formativa e i servizi di ateneo agli studenti degli istituti superiori di secondo grado.

Si tratta dell’iniziativa di orientamento che tradizionalmente apre le porte dei Dipartimenti Upo e quest’anno è raggiungibile all’indirizzo https://eventi.uniupo.it, ora aggiornato con tutta l’offerta didattica che sarà attivata dall’anno accademico 2021-2022 e con le novità. Ci sono infatti due nuovi corsi di laurea triennale: Chimica verde e quello interdipartimentale in Gestione ambientale e sviluppo sostenibile. Poi, il corso di laurea magistrale in Filosofia sarà sostituito dal corso interclasse in Filosofia politica e studi culturali. L’Open raccoglie video di presentazione di tutti i corsi di laurea, schede descrittive approfondite e dà la possibilità di iscriversi a Meet online, a visite guidate per le scuole, non appena sarà possibile in base alle normative vigenti, e di seguire “lezioni in pillole” (anche on demand). Tutto il materiale sul sito è in costante aggiornamento da qui fino all’apertura delle immatricolazioni del prossimo anno.