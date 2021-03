Piemonte: il movimento Sbam incontra la Regione

Il movimento studentesco Sbam Piemonte incontra la Regione per portare all’attenzione le richieste dei giovani studenti.

Il movimento studentesco ha avanzato la richiesta di porsi come interlocutore tra studenti e l’istituzione per creare un canale diretto di intermediazione, cosicché le istanze e le problematiche dei giovani siano oggetto di discussione nel tavolo periodico di confronto periodico tra l’associazione studentesca e i funzionari dell’Assessorato all’Istruzione. Il movimento studentesco Sbam Piemonte, acronimo di Studenti di Buonsenso per l’Autonomia e il Merito, è nato lo scorso dicembre proprio con la volontà di inserirsi nel panorama della politica scolastica, al fine primo di perseguire il progressivo miglioramento del sistema scolastico e il suo adattamento alle nuove esigenze didattiche, sociali e professionali e ponendo come criterio fondante delle scelte l’utilizzo del buonsenso. Negli scorsi giorni, attraverso un video messaggio, l’associazione e tutti i suoi militanti avevano ricevuto i saluti e i ringraziamenti del neo Sottosegretario all’Istruzione, l’onorevole Rossano Sasso, precisando come i rappresentanti d’Istituto e tutti i ragazzi che fanno sindacato studentesco siano la parte migliore della nostra comunità studentesca perché si dedicano al prossimo.

All’incontro hanno partecipato l’onorevole Cristina Patelli, deputata membro della VII Commissione “cultura, scienza e istruzione”, il giovane varallese Michael Colombo, coordinatore Sbam della provincia di Vercelli e responsabile della comunicazione del movimento Sbam Piemonte e Alessandro Pignataro, coordinatore Sbam di Torino. Per informazioni e per la segnalazione di proposte o indicazioni da discutere in Regione contattare [email protected] Il movimento è presente e contattabile anche attraverso la piattaforma social Instagram all’indirizzo @sbam.piemonte.