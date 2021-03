Il "Ben... essere dello studente"

In questo momento particolare per lo sport scolastico, l’Anci, la Provincia di Vercelli in collaborazione con l'Ufficio scolastico, il Coni di Vercelli e le Federazioni del territorio hanno promosso e sostenuto momenti di sport e di approfondimento culturale per gli studenti, per consentire l’evoluzione dello “Sport per il territorio”. Un percorso di collaborazione con i seguenti obiettivi: diffondere un’idea forte dello sport e valorizzare il lavoro svolto della scuola impegnata nel progetto. Un percorso iniziato nel 2019 con una serie d’interventi mirati al “Ben… essere dello studente”. Il progetto pilota ha visto il coinvolgimento della classe quarta del liceo scientifico sportivo “Amedeo Avogadro” di Vercelli il cui docente di educazione fisica è Gian Luca Rosso.

Di seguito il testo scritto dagli studenti:

Nelle prime settimane di marzo, noi alunni della quarta sportivo del liceo scientifico “Amedeo Avogadro” di Vercelli abbiamo partecipato al progetto “Sport&Oltre-ben… essere dello studente” coordinato da Anci Piemonte, Provincia di Vercelli, Ust e Coni. Nel corso delle videoconferenze si è interagito con tecnici di Federazioni sportive, al fine di acquisire conoscenze e competenze sulla promozione dello sport, della salute e dello stile di vita. Sono stati organizzati quattro incontri di formazione su piattaforma online, con le promotrici del progetto Raffaella Pagano, Daniela Barro e Laura Musazzo. Il primo incontro si è svolto lunedì 1° marzo. Relatore Stefano Formaggio dell’Asd Pro Vercelli Rugby, a seguire la Federazione pesistica Fipe con i relatori Massimo Cantaldo e Andrea Cantaldo. Successivamente, nel corso della giornata di lunedì 8 marzo, si è tenuta la lezione con il maestro di padel Filippo Simonetti dell’Asd Pro Vercelli Tennis. Il relatore ha tenuto una coinvolgente spiegazione su questo sport emergente con l’accompagnamento di numerosi video. Abbiamo concluso il progetto con l’incontro di mercoledì 10 marzo con la Federscherma. L’incontro ha avuto come protagonista l’olimpionica Elisa Uga dell’Associazione Scherma Pro Vercelli.

«Siamo fieri di essere stati scelti come classe per la partecipazione a questo progetto - dichiara l’allieva Greta Lupo - Abbiamo avuto l’opportunità di interagire con esperti e scoprire molti aspetti su diverse discipline sportive, arricchendo ampiamente le nostre conoscenze. La nostra classe è molto grata e vorremmo ringraziare le persone che hanno reso possibile questo percorso, in particolare la provincia, il Coni attraverso il delegato provinciale Laura Musazzo, e tutti i relatori che ci hanno regalato questa esperienza formativa».

Liceo scientifico "Amedeo Avogadro" Vercelli - Quarta sportivo