Celebrata la Giornata dei Giusti

Giovedì 4 marzo, noi ragazzi della classe 5°B dell’Istituto professionale “Lanino” abbiamo partecipato a una videoconferenza sulla Giornata europea dei Giusti.

I Giusti sono coloro che si oppongono alle ingiustizie anche rischiando la propria vita. Durante la videoconferenza sono stati ricordati molti Giusti onorati nel Giardino di Vercelli; è stato ricordato anche Jan Palach, uno studente universitario di ventuno anni che si è dato fuoco nel centro di Praga. Questo gesto è stato un atto di protesta in nome del suo popolo. In tutto il mondo i Giusti vengono ricordati con degli alberi creando così veri e propri giardini. Siamo stati soddisfatti per aver partecipato alla videoconferenza e ringraziamo gli organizzatori dell’evento: il Comune di Vercelli e lo scrittore Francesco Matteo Cataluccio.

Aurora Arlone Classe 5°B Istituto professionale “Lanino”