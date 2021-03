Benvenuta natura: libri e incontri alla scoperta degli animali

Il Comune di Romagnano ripropone anche quest’anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il progetto dedicato alla natura iniziato nel 2015. Tra gli autori coinvolti ci sarà Guido Quarzo.

A Romagnano torna il progetto “Benvenuta natura”, declinato quest’anno sul tema del rispetto degli animali, scoperti attraverso i libri e gli incontri con autori e operatori. Il progetto è capitanato dal Comune di Romagnano Sesia e si svolge, in collaborazione con la casa editrice Interlinea e l’Istituto Sacro Cuore, nel territorio della bassa Valsesia, ed è ormai giunto al quarto anno di attività, grazie al contributo di Regione Piemonte.

Il progetto coinvolgerà quest’anno per la prima volta anche le scuole dell’infanzia di Romagnano e Prato Sesia, con letture animate e laboratori a partire dalla serie di libri “Le avventure di Dylan”, un simpatico cagnolino a strisce frutto della fantasia di Guy Parker-Rees, che saranno anche regalati a tutti i bambini partecipanti.

Per la scuola primaria sono invece previsti incontri (naturalmente a distanza) di scrittura creativa e poetica con Guido Quarzo, a partire dal suo libro Macchinario bestiale.

Guido Quarzo è nato a Torino, dove ancora attualmente vive e lavora. È laureato in Pedagogia. Per molti anni ha insegnato nelle scuole elementari occupandosi, nel frattempo, di teatro per ragazzi e laboratori di scrittura creativa. Dal 1989 inizia a pubblicare testi per bambini, sia in prosa che in poesia, che lo portano a vincere il premio Andersen nel 1995. Si impone così come uno degli autori di maggior peso, sia per qualità che per quantità di testi prodotti, del panorama nazionale. Dal 1999 ha abbandonato definitivamente l’insegnamento per dedicarsi a tempo pieno al mestiere dello scrittore).

Infine si prevede di coinvolgere negli incontri anche le scuole secondarie di primo grado, con incontri di scrittura creativa con Filippo Mittino a partire dal libro Il diario di Stick Dog di Tom Watson, che vede come protagonista un simpatico cane randagio e la sua squinternata banda di amici. I racconti dei ragazzi saranno poi raccolti in un’antologia che verrà pubblicata sia in formato cartaceo che digitale e sarà distribuita gratuitamente a tutti i partecipanti.

Filippo Mittino è psicologo, psicoterapeuta, socio dell’Istituto Minotauro di Milano. Svolge attività clinica con bambini e adolescenti. Conduce laboratori di scrittura per emozioni con ragazzi e adulti, svolge attività di ricerca nell’ambito della psicologia applicata alla narrazione. Inoltre, in ambito scolastico conduce sportelli d’ascolto, si occupa di progetti d’orientamento ed educazione relazionale affettiva, progetta e realizza attività di formazione per insegnanti.

A conclusione del progetto, nel mese di giugno si progetta – se sarà possibile – di realizzare una festa finale a cui saranno invitati tutti i partecipanti presso Villa Caccia, in cui bambini e adulti potranno conoscere e scoprire tanti animali diversi. Sarà inoltre occasione, all’interno del progetto, di inaugurare uno spazio dedicato ai bambini in paese, con un letture e omaggio di libri.

Come dichiarato dal sindaco del Comune di Romagnano Sesia Alessandro Carini, «Siamo molto contenti che questo progetto si possa riproporre qui a Romagnano, soprattutto in questo momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia, perché è un segno forte che si vuole dare dell’importanza della cultura e dei bambini per il nostro Comune».