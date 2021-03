Il Sistema nazionale di Certificazione delle competenze e l'apprendistato. Nuove sfide e opportunità per l'istruzione professionale e tecnica. E' questo il tema del seminario che si terrà, in modalità di videoconferenza, giovedì 25 marzo alle 15.

"Il complesso e lungo lavoro condotto al livello interministeriale e teso a rendere operativo il Sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ha portato all'elaborazione e alla divulgazione, tramite il D.I. del 5 gennaio 2021, delle conseguenti Linee guida nazionali" spiega Carmelo Profetto, dirigente dell'Istituto superiore Lancia, scuola polo rete Fibra 4.0 Industria e artigianato per il made in Italy.

Le scuole tecniche-professionali, come sottolinea Profetto, distribuite capillarmente nei territori, potrebbero svolgere un importante ruolo entro tale sistema e coglierne le opportunità. "Sul tema del miglior raccordo con il mondo del lavoro - aggiunge - l'apprendistato e il sistema duale sono altre sfide che andrebbero conosciute meglio anche per capire le possibilità didattiche-organizzative applicative per poterle intraprendere".

Il programma del seminario prevede in apertura i saluti istituzionali della dottoressa Maria Assunta Palermo, direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Miur.

Fabrizio Proietti, dirigente dell'Ufficio IV MI - Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale parlerà dell'inquadramento normativo generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Seguiranno le relazioni di Pietro Tagliatesta, dirigente Diovisione V Mlps, Interventi in materia di formazione professionale su "La definizione del Sistema nazionale di certificazione secondo le Linee guida adottate con Dis del gennaio 2021" e un "Breve aggiornamento sulle azioni di potenziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su Apprendistato formativo e Sistema duale.

Raffaella Croce, responsabile transizione scuola lavoro, Anpal Servizi tratterà "Lo stato dell'arte dell'Apprendistato. Esempi di buone pratiche, chiarimenti normativi e istruzioni per le scuole".

Emmanuele Crispolti, ricercatore all'Inapp, esperto di politiche formative, di analisi dei sistemi formativi e della IeFp, parlarà invece del sistema IeFp e della ricerca azione sul tema delle competenze chiave. Modererà il dirigente scolastico Profetto.

Per iscriversi bisogna utilizzare il link: https://forms.gle/ 7w25LyRPvE4Pwrtn7

E' gradita l'anticipazione di eventuali domande o riflessioni tramite l'apposito spazio presente nel form; le segnalazioni pervenute saranno trasmesse preliminarmente ai relatori. Le modalità di connessione saranno fornite il giorno 24 marzo.