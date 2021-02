Al Cavour l'alternanza scuola-lavoro non si ferma

Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, l’Istituto Cavour continua a svolgere attività di alternanza scuola/lavoro, anche a distanza, soprattutto grazie all’adesione al progetto di Confindustria “Industriamoci 2020” in occasione della Nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

Nei giorni scorsi, quindi, alcune classi dell’Istituto hanno potuto effettuare una visita “virtuale” di due aziende del territorio, che hanno accolto la proposta di Confindustria e si sono messe a disposizione per incontrare gli studenti e far conoscere ai ragazzi del triennio la loro realtà imprenditoriale.

Nel progetto, sono state coinvolte le classi Quarte e Quinte del corso Sistemi Informativi Aziendali (Sia), curvatura informatica dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragioneria), e le Quarte e Quinte del corso Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri).

Le classi del corso Sia hanno partecipato ad un interessante incontro con l’amministratore delegato e i responsabili dei vari settori aziendali di “Soluzioni Edp Srl”, azienda vercellese che opera nell’ambito della consulenza informatica. Per i ragazzi è stato molto importante e formativo non solo conoscere l’attività che si svolge nelle diverse aree, ma anche capire in quali modi l’azienda si mette a disposizione dei propri clienti, realizzando progetti che facilitano la gestione d’impresa grazie alle nuove tecnologie. I traguardi ottenuti dall’azienda hanno favorevolmente impressionato gli studenti che hanno visto concretamente quali possono essere gli sbocchi occupazionali legati all’informatica, anche nel nostro territorio.

Le classi del corso Costruzioni Ambiente e Territorio (Cat) hanno invece potuto conoscere la ditta “Bertini Costruzioni”, un’impresa ormai storica, nata in Valsesia. I ragazzi hanno avuto modo di vedere alcuni degli interventi realizzati dall’idea progettuale all’opera finita, nei diversi settori delle costruzioni. Il relatore ha inoltre rimarcato l’importanza della figura professionale del Geometra all’interno della loro azienda, una figura tecnica in grado di ricoprire svariati ruoli, fondamentali per arrivare alla realizzazione degli interventi.

Ringraziamo sia Confindustria, per l’opportunità che ha offerto agli studenti, sia le imprese che hanno dedicato il loro tempo ai nostri allievi in un momento così difficile, aprendo le “porte virtuali” delle loro aziende in attesa di un futuro incontro “in presenza”.

Barbara Rinaudo per l'Istituto Cavour di Vercelli