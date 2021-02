Voglia di stupire a San Valentino

San Valentino, il countdown è già partito. Voglia di festeggiare, di stupire e di emozionare? Ma poche idee e confuse? La Sesia le cerca per voi.



Partendo dai regali più gettonati, con i quali è impossibile sbagliare: fiori, preferibilmente rose rosse, a simboleggiare da sempre l’amore; i cioccolatini, dolce regalo adatto ad ogni occasione; e, ultimo ma non meno importante, il gioiello: da portare sempre con sé e sfoggiare con le amiche.



Puntate sull’originalità e la sorpresa? Un’ottima idea potrebbe essere quella di regalare una coccola: in un periodo stressante e difficile come quello che stiamo vivendo, potrete stupire regalando un trattamento in un salone di bellezza, una piega dalla parrucchiera, una manicure o un massaggio dall’estetista...



Anche il libro è un regalo intramontabile, ma bisogna fare attenzione: è come il profumo, personale e molto soggettivo, quindi bisogna essere sicuri di cercarlo nel posto giusto.



E per festeggiare degnamente la giornata, non può mancare un brindisi, magari durante la cena. La bottiglia di vino è un “classico” per lui, ma da valutare anche per lei. Insomma, non può mancare.



Le idee non mancano. La Sesia vi aiuterà nella scelta più adatta con uno speciale che sarà in edicola venerdì 12 febbraio.