Lutto per Nicola Rosso

Ha raggiunto nella Casa del Padre, l’amatissimo figlio Pinuccio

Nicola Rosso

di anni 91

A funerali avvenuti, ne danno l’annuncio:

- la moglie Carla,

- la figlia Maria Chiara,

- la nuora Betty,

- e tutti i nipoti.

La famiglia, ringrazia commossa, tutte le persone che in qualsiasi modo, le sono state vicine in questo tristissimo momento e in particolare Fuat per la sua continua e preziosa collaborazione.