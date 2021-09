Lutto per Gianfranco Musso

RINGRAZIAMENTO

Gianfranco Musso

Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti gli amici e conoscenti che ci sono stati vicini in questi giorni e nel periodo della malattia di Franco. Un ringraziamento particolare al dott. Piergiorgio Fossale e al dott. Franco Coppo, per la vicinanza umana e professionale dimostrate e sempre presenti. L’amicizia di voi tutti è stata e continua ad essere per Gianfranco una grande gioia a continuazione dell’affetto condiviso, e per noi è una grande consolazione. Ci manca, e ci mancherà, ma sentiamo forte la sua presenza e vediamo il suo sorriso contagioso più avanti sul sentiero.

La messa di trigesima sarà celebrata il 3 ottobre alle ore 10,30 in Duomo.

Anna, Luca ed Elena