In ricordo di Carlo Surbone

ANNIVERSARIO

1.9.2009 1.9.2021

Carlo Surbone

Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano...

Nel cuore di chi le ha amate.

Loredana, Elisa, Emanuela

La S. Messa sarà celebrata sabato 4 settembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. Cristoforo.