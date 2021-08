Lutto per Giuseppe Bordonali

Cristianamente è mancato all’affetto dei suoi cari



Giuseppe Bordonali

di anni 65



A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio:

- la moglie Carla,

- il figlio Luca,

- la mamma,

- le sorelle,

- il cognato,

- i nipoti, la suocera,

- i parenti tutti.



I funerali hanno avuto luogo in Vercelli mercoledì 25 c.m. alle ore 11,30 in Duomo.

I famigliari commossi per le dimostrazioni di stima e affetto ringraziano tutti coloro che si sono uniti al loro dolore.

Un particolare ringraziamento al dr. Giuseppe Sulpizio per la sua preziosa disponibilità e la continua e premurosa assistenza.