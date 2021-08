Ringraziamento per Maria Majorca vedova Beretta

Ringraziamento



"Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in Colui che non si può perdere".

Sant’Agostino



Ha raggiunto il caro Luciano



Maria Majorca ved. Beretta



La famiglia Beretta ringrazia i parenti e gli amici che sono stati vicini nel ricordo di Maria.

Messa di trigesima: sabato 4 settembre, ore 17,00, chiesa parrocchiale di Borgo Vercelli.