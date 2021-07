Messa di trigesima in ricordo di Paolo Sala

TRIGESIMA

I famigliari del caro

Paolo Sala

nel trigesimo della scomparsa, lo ricordano a quanti lo conobbero e ringraziano tutti quelli che sono stati loro vicino in questa circostanza, in modo particolare quelli che non è stato possibile ringraziare personalmente.

La S. Messa verrà celebrata sabato 17 luglio alle ore 18 nella chiesa del Sacro Cuore (Belvedere).