In memoria di Laura Giacoletti Miazza

ANNIVERSARIO

26.6.2005 26.6.2021

Laura Giacoletti Miazza

Nel 16° anniversario della scomparsa di Laura, un ricordo per tutti quanti hanno avuto modo di conoscerla, apprezzandone la gentilezza, la disponibilità, il suo modo di essere sempre positiva.

Qualità non comuni che per noi, oltre a grande rimpianto, costituiscono un motivo di forza per affrontare il prosieguo del nostro cammino.

Antonio, Fabio con Eliana, Francesco e Caterina