Piemonte: prosegue l'apporto dei medici per le vaccinazioni

La campagna di vaccinazione in atto negli studi dei medici di medicina generale proseguirà nei prossimi mesi con l'utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna, mentre AstraZeneca sarà utilizzato unicamente per i richiami.

E fino al 31 ottobre, eventualmente anche oltre qualora fosse necessario, i medici continueranno a consigliare gli assistiti che intendono ricevere maggiori informazioni sui vaccini, in modo da promuovere la scelta consapevole di vaccinarsi. Attività che, unita all'estensione del certificato verde per tutti i lavoratori, dovrebbe contribuire ad un forte aumento del numero di persone che si vaccinano e che rientra nell'accordo integrativo del gennaio scorso, ulteriormente integrato a luglio. Attualmente in Piemonte sono circa 700.000 le persone che non hanno ancora aderito alla campagna, 284.000 delle quali sono over 50, e di questi 160.000 sono over 60. Il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità considerano fondamentale proseguire con il grande sforzo che ha consentito di raggiungere ottimi risultati nella campagna di vaccinazione. Medici di medicina generale e farmacisti fin dall'inizio sono stati con la Regione in questa battaglia e lo saranno anche nei prossimi mesi.