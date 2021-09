Voucher vacanze Piemonte: tre notti al costo di una

I voucher vacanze Piemonte sono ancora acquistabili e saranno utilizzabili fino a giugno 2022. Lo ha annunciato la Regione Piemonte a luglio e, ad oggi, così come era successo in precedenza hanno già registrato un enorme successo. Il voucher vacanze Piemonte è una forma di incentivo pensata per supportare il turismo regionale, messo a dura prova dalla pandemia da covid-19. Dopo uno stanziamento iniziale di 5 milioni, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, altri 1,5 milioni di euro sono stati messi a disposizione di tutti coloro che vorranno godere dell’ospitalità piemontese. La formula non cambia: il buono, acquistabile online tramite le piattaforme dei diversi consorzi turistici regionali, da diritto a trascorrere tre notti al prezzo di una in hotel, B&B, agriturismi e strutture turistiche di tutto il Piemonte. I voucher vacanze Piemonte sono acquistabili fino al 31 dicembre 2021 e saranno spendibili entro il 30 giugno 2022.

"L’iniziativa Voucher Vacanza si è confermata un modello non soltanto esportabile, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato - affermano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo Vittoria Poggio - Ospitando luoghi di assoluta eccellenza nel panorama delle attrazioni culturali e paesaggistiche italiane, con la dotazione economica assegnata oggi si apre una nuova stagione di promozione dei nostri territori che darà un'ulteriore spinta alla filiera turistica regionale".

Molte le persone che ne hanno già approfittato; in una nota stampa di fine agosto, infatti, la regione comunica che i voucher "della zona dei laghi sono già esauriti, disponibilità agli sgoccioli nel Monferrato e a Sauze, mentre c'è ancora scelta nelle altre zone del Piemonte (Biella, Valli di Lanzo e Susa, Valle Maira, Bardonecchia, Canavese e piccole strutture ricettive delle Langhe e Monferrato)".

Acquistare i voucher vacanze Piemonte è molto semplice. Consultando la pagina web dell’iniziativa, è possibile scegliere la zona di proprio interesse; si sarà quindi rimandati al sito del consorzio turistico e, da lì, basterà cliccare sul banner relativo ai voucher. Non rimarrà quindi che scegliere la struttura turistica o l’attività di proprio interesse tra quelle aderenti all’iniziativa e acquistare il voucher: ogni persona può acquistare un massimo di dieci voucher. È inoltre possibile regalare il buono vacanza, specificando in fase di acquisto i nominativi degli utilizzatori. Dall’entrata in vigore dell’iniziativa, gli albergatori piemontesi hanno staccato 8.143 tagliandi con una media di 177 al giorno: sono oltre 48mila i voucher vacanza venduti dallo scorso giugno, un risultato di notevole importanza per il turismo del Piemonte.