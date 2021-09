Mobilitazioni a sostegno dell'Afghanistan

Il deteriorarsi delle condizioni in Afghanistan, già fortemente provato da una guerra civile strisciante, pone il Governo italiano e la comunità internazionale tutta di fronte all’obbligo di un’azione immediata in difesa dei diritti umani. A un mese dalla presa del potere da parte dei Talebani, tra il 15 e il 18 settembre, Amnesty International Italia scenderà in piazza in diverse città per rinnovare le sue richieste al Governo e alla comunità internazionale di: favorire la rapida evacuazione dall’Afghanistan di tutte le persone che rischiano di essere prese di mira dai talebani, consentendo a tutti coloro che vogliono lasciare il paese di trovare rifugio all’estero, anche sospendendo temporaneamente la richiesta di visti d’ingresso; accogliere le afgane e gli afgani e assicurare la loro protezione, lasciando aperti i confini a coloro che cercano rifugio e aprire percorsi legali e sicuri per l’ingresso nei loro territori. Garantire inoltre protezione internazionale anche a chi arriva in modo autonomo, non importa se regolarmente o meno. Accordare protezione a coloro che già si trovano nel loro territorio, fornendo loro tutta la documentazione necessaria per beneficiare a pieno dei diritti fondamentali; assistere gli stati confinanti con l’Afghanistan e gli altri stati della regione, aiutandoli a tenere aperti i confini e condividendo le responsabilità della protezione e dell’assistenza ai rifugiati, attraverso l’aiuto umanitario e aprendo e incrementando i percorsi legali e sicuri per la protezione di questi ultimi.



Oggi, mercoledì 15 settembre sono previste mobilitazioni a Brescia, Civitavecchia, Empoli, Genova, Milano, Molfetta, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Alla mobilitazione di Torino parteciperà anche Emanuele Rosso, Presidente di Amnesty International – Italia.