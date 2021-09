Biella: incendio all'ecocentro, le rilevazioni di Arpa

Dopo l'incendio scoppiato nella notte tra il 7 e l'8 settembre nell'ecocentro di Biella, che ha interessato il deposito dei rifiuti di legna e sfalci verdi, Arpa Piemonte ha effettuato misurazioni con strumentazione da campo per la ricerca dei seguenti parametri: cloro, monossido di carbonio, diossido di azoto e carbonio organico totale.

"Le rilevazioni sono state effettuate nella zona limitrofa all’incendio e all’esterno dell’ecocentro, non riscontrando valori significativi - fanno sapere dall'agenzia ambientale - Inoltre è stato svolto un campionamento dell’aria ambiente a mezzo Canister il quale dovrà essere analizzato nei laboratori dell'Agenzia. È stato posizionato in zona di ricaduta del vento un campionatore Ecohivol per la ricerca delle diossine". I risultati delle analisi saranno disponibili nei prossimi giorni.