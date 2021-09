Piemonte: 1,4 milioni per promuovere l'agroalimentare alle fiere

In arrivo dalla Regione Piemonte nuove risorse per aiutare a promuovere i prodotti agroalimentari piemontesi ai grandi eventi. Ieri, mercoledì 1° settembre, è stato aperto il bando a sostegno della dotazione complessiva di 1,4 milioni, dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e cibo.

L'iniziativa sostiene le associazioni e organizzazioni di produttori piemontesi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità nelle fiere e manifestazioni internazionali e nazionali ritenute di rilevanza strategica.

I contributi vengono assegnati per la partecipazione alle fiere in Italia e nella Comunità europea che si svolgeranno nel 2021- 2022. Quest'anno ci sono in elenco: Cheese Bra e iniziative nazionali comparto lattiero caseario e Sana a Bologna a settembre; Vinitaly special edition a Verona ad ottobre; Atp Finals Tennis Torino a Torino e Golosaria 2021 a Milano e sedi minori a novembre.

Per il 2022 vengono indicate, invece, le seguenti fiere: Fruit Logistica a Berlino, Wine Paris e Biofach Vivaness a Norimberga a febbraio; Cibus a Parma a maggio, MacFrut e iniziative nazionali comparto ortofrutticolo a Rimini a settembre e Fruit Araction a Madrid a ottobre. Il prossimo anno ci sono anche il Salone del Gusto a Torino e iniziative nazionali regimi di qualità a ottobre, Atp Finals Tennis Torino a novembre e Golosaria 2022 a Milano e sedi minori a novembre.

Per la richiesta di contributi è necessario effettuare la preiscrizione entro il 30 settembre 2021, mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 2 novembre 2021.

Gli interventi per i quali si presenta la domanda di contributo devono essere realizzati a partire dalla data di apertura del bando e conclusi entro il 31 dicembre 2022.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte. (clicca qui)