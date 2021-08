Incidente tra due vetture, chiuso un tratto della Tangenziale Est di Novara

A causa di un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture, la carreggiata in direzione Laghi sulla SS703 “Tangenziale Est di Novara” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 7,600. Lo fa sapere Anas, che precisa: "La circolazione è provvisoriamente indirizzata in uscita allo svincolo di Galliate – Pernate. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".