A10: riaperto il tratto tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7

Alle 6:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 Serravalle-Genova verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme ed ora spento al km 1 in corrispondenza del Ponte San Giorgio.

Lo fa sapere la società Autostrade, precisando che non si registrano feriti. Per riportare la situazione alla normalità sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.