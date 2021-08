Statale "del Turchino", chiuso un tratto per rimuovere i blocchi di roccia

Completata il 23 luglio la prima fase dei lavori di messa in sicurezza della statale 456 “del Turchino” che ha consentito la riapertura diurna al traffico in corrispondenza del fronte di frana a Gnocchetto di Ovada, in provincia di Alessandria, Anas ha programmato la rimozione dei blocchi di roccia di grandi dimensioni accumulati nel vallo artificiale in prossimità del tracciato stradale.

"Per consentire le operazioni di movimentazione e rimozione di tale materiale residuo, a partire da mercoledì 25 agosto e fino a venerdì 3 settembre la statale sarà chiusa al traffico all’altezza del fronte di frana, al km 77,400 - fa sapere Anas - Il provvedimento si rende necessario in via precauzionale a tutela delle maestranze e della circolazione che, durante le lavorazioni, potrebbe essere interessata dalla caduta su strada di detriti. Al fine di contenere i disagi per la viabilità locale, la limitazione sarà in vigore nei soli giorni feriali con riapertura della statale in entrambe le direzioni durante il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 agosto. Il percorso alternativo è costituito dalle statali 30 “di Val Bormida” e SS1 “Via Aurelia” e dalla A26 con il cui gestore Anas ha siglato apposita convenzione per l’esenzione del pedaggio nella tratta Ovada-Masone".

La rimozione dei blocchi di grandi dimensioni "va a completare la pulizia e l’allontanamento dei materiali di frana che l’impresa esecutrice ha eseguito ininterrottamente nel corso delle scorse settimane - prosegue Anas - Gli interventi proseguiranno con la costruzione delle barriere paramassi e nell’applicazione di un sistema sofisticato di monitoraggio della parete. L’ultimazione della seconda fase con riapertura del tratto h24 è prevista entro fine anno. L’investimento complessivo per l’esecuzione di tutti gli interventi in progetto ammonta a circa 2,8 milioni di euro".