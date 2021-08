Il Piemonte ti vaccina e...ti offre il gelato

Il Piemonte ti vaccina e...ti offre un gelato.

Singolare iniziativa della Regione che, in occasione dell'Open day vaccinale previsto per sabato 14 agosto a Torino e destinato ai giovani tra i 12 e 19 anni residenti in Regione, offrirà a chi si presenterà all'hub del Valentino un buono per il ritiro di un cono gelato. L'orario di accesso va dalle 8 alle 21: sono disponibili mille posti, di cui 500 ad accesso diretto e 500 attraverso prenotazione sul sito www.ilPiemontetivaccina.it da oggi, lunedì 9 agosto.

Intanto in Piemonte l'81 per cento degli over 12 ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che sale al 90% se si considerano gli over 50: "Un risultato straordinario, merito dell’enorme sforzo messo in campo da tutto il sistema - commenta il presidente Alberto Cirio - Il nostro appello è rivolto ai 900 mila cittadini che non hanno ancora aderito: è fondamentale farlo. Per tornare ai momenti che costruiscono la nostra normalità, ma anche e soprattutto per proteggere la propria vita e quella degli altri".