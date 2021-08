Genova -Gravellona Toce: chiusura notturna dello svincolo con la A21

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 agosto, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Piacenza / Brescia.

Lo fa sapere la società Autostrade, che suggerisce: "In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Alessandria sud sulla stessa A26 e rientrare, sulla A21, alla stazione di Alessandria ovest. Chi proseguirà oltre la stazione di Alessandria sud, potrà uscire alla stazione successiva di Casale Monferrato sud".