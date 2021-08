Piemonte: metà della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Presentati questa mattina, lunedì 2 agosto, in Quarta commissione Sanità, presieduta dal vercellese Alessandro Stecco, i dati sulla campagna vaccinale in Piemonte aggiornati allo scorso 26 luglio.

“Numeri estremamente lusinghieri – ha commentato il professor Stecco – dato che metà della popolazione regionale ha già completato il ciclo vaccinale. Sono state somministrate 4,6 milioni di dosi, pari al 95,7% di quelle ricevute: 2,6 milioni rappresentano le prime inoculazioni, mentre le seconde sono 2 milioni. Un risultato che va anche oltre il target fissato dal commissario per l’emergenza Covid, con il 100,94% delle somministrazioni previste. Merito di una capacità di 40 mila dosi al giorno, ma solo perché vincolata dalle dosi disponibili: ad oggi, infatti, le potenzialità della Sanità regionale potrebbero raggiungere le 70 mila”. “Per quanto riguarda le fasce d’età – continua Stecco – l’80,6% degli over 60 aderenti alla campagna ha completato il ciclo vaccinale, valore che si attesta sul 79% per gli over 50. Ottima anche la risposta degli over 16, con il 90% di vaccinati con almeno una dose e il il 66,2% che ha concluso l’intero ciclo. Un risultato ottenuto anche grazie alla ‘potenza di fuoco’ che il Piemonte ha saputo mettere in campo, con 418 punti vaccinali, 748 tra pediatri di libera scelta e medici di medicina generale che hanno dato la propria disponibilità a inoculare il vaccino, 56 punti vaccinali aziendali e 502 farmacie”. “Grande successo anche per la campagna ‘Montagne Covid Free’ – aggiunge il vicepresidente della commissione Sanità, il consigliere del gruppo Lega Salvini Piemonte Andrea Cane – con 226 comuni coinvolti e 74.952 residenti delle terre alte che hanno già ricevuto una dose o sono stati vaccinati con il monodose Johnson&Johnson. La media è quindi del 70%, con picchi che raggiungono l’87%: al top i borghi montani della provincia di Cuneo e Torino, con l’81%".