Perosino-Verzoletto in gara a Romacon il Fondo Edo Tempia

Biella, Roma: ricomincia dalle strade della città eterna la stagione di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto. L'equipaggio biellese, madre e figlia, porterà il logo del Fondo Edo Tempia e la campagna di sensibilizzazione sulla ricerca sul cancro al seno al rally di Roma Capitale. "Siamo ferme da un bel po', quindi non ci aspettiamo grandi risultati se non di divertirci" dice la pilota, pronta a rimettersi al volante della Skoda Fabia R5 della scuderia Pa Racing. Sulla livrea, insieme all'albero verde simbolo del contrasto ai tumori, ci saranno i loghi di Peletto srl e Nova estetica. La coppia "di famiglia" si ricompone dopo la pausa del rally di Sanremo, in cui Veronica Verzoletto era rimasta nel paddock, convalescente dopo un piccolo intervento. Da detentrici del titolo femminile del campionato italiano rally, saranno comunque tra le favorite nella categoria. Il loro numero di partenza è l'88. La partenza è fissata per oggi, venerdì 23 alle 18, a Castel Sant'Angelo, nel cuore di Roma. Poi è prevista una prova speciale-spettacolo alle terme di Caracalla, con la diretta televisiva a partire dalle 20 su Eurosport. Il resto della gara si dipanerà sulle strade intorno a Fiuggi, con sei prove speciali sabato e sette domenica per un totale di tredici ulteriori tratti cronometrati.