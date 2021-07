I bolidi del cavallino rampante protagonisti domenica 25 luglio

La manifestazione in programma in Piazza Castello è organizzata dal Club Scuderia Ferrari di Casale, associazione nata a fine 2019 che si presenta alla città con un grande raduno auto dopo il periodo dell’emergenza sanitaria.



Dalle 10, di fronte al Castello del Monferrato sarà possibile ammirare i bolidi della casa di Maranello; alle 11 le auto sfileranno nel centro storico, percorrendo via Saffi, piazza Mazzini, sostando poi intorno alla piazza per circa 20 minuti. Continueranno in via Roma, corso Manacorda e termineranno in piazza Divisione Mantova.



Casale ospiterà una vera e propria esibizione: sarà presente infatti anche la 488 da competizione che si potrà ammirare durante la mattinata di fronte alla fortezza della città e nel pomeriggio in piazzale Divisione Mantova.



Dopo il pranzo nella sede del Club Scuderia Ferrari al Ronzone, il raduno si chiuderà intorno alle 17 con il saluto del sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Luca Novelli: «A fine 2019 salutammo la nascita dell’associazione con entusiasmo, convinti che avrebbe regalato alla città interessanti iniziative: così è stato e come Comune siamo ben felici di aver concesso il patrocinio e aver contribuito alla realizzazione del raduno».