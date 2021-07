Piemonte: #tuteliamoglianziani, assemblea in videoconferenza

Visto il successo riscosso dalla campagna di raccolta di firme a sostegno dell’Appello pubblico #tuteliamoglianziani, il Comitato Promotore costituito da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, Acli Piemonte e Torino, La Bottega del Possibile e Cipes ha organizzato un’assemblea degli aderenti che si terrà giovedì 22 luglio alle ore 9,30 in videoconferenza (clicca qui per il collegamento).

Lanciato negli ultimi giorni di aprile, in meno di tre mesi l’appello ha già raggiunto un numero considerevole di adesioni: hanno garantito il loro sostegno 48 associazioni e organizzazioni, 26 rappresentanti di istituzioni (Comuni e Enti Gestori dei Servizi Socioassistenziali), 24 personalità con rilevanza pubblica e 594 aderenti a titolo individuale.

"Il documento si prefigge l’obiettivo di sconfiggere la cultura dello scarto che relega gli anziani, in particolar modo quelli non più autosufficienti, a un ruolo marginale nella società - spiegano i promotori - È necessario favorire l’assistenza domiciliare per permettere alla maggior parte delle persone di invecchiare a casa propria; nei casi in cui questo non è possibile, si deve investire in strutture residenziali più efficaci e umane, capaci di prendersi realmente cura degli anziani e di rendere il settore protagonista di un nuovo patto con famiglie e territori. L’importanza dei temi affrontati nell’Appello ha sicuramente contribuito alla sua diffusione. Ecco perché pensiamo sia utile un momento di riflessione condivisa tra tutti coloro che si riconoscono nella nostra proposta. Invitiamo a partecipare chi ha già aderito, ma anche chi vuole saperne di più”. Molte delle associazioni firmatarie hanno già confermato la loro partecipazione. Interverrà anche l’assessore regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino. È stato invitato anche l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.