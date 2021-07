Piemonte: bando "Vaucher digitali I4.0"

Ammontano a 300mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha messo a disposizione delle imprese del quadrante con il bando “Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021”.

Destinatarie dei contributi sono tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, che hanno sede legale e/o unità locali nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; le imprese richiedenti devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e con gli obblighi contributivi.

Il bando finanzia, in particolare, le spese per consulenze, formazione e acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici strettamente funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti indicate nel bando stesso e coerenti con l'attività effettivamente esercitata dall’impresa beneficiaria.

«L’Ente camerale promuove l'introduzione e l'utilizzo in azienda di servizi basati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, nell'ambito delle attività previste dal Piano di Transizione 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Questa misura, in particolare, va a sostenere gli interventi di digitalizzazione ed automazione attuati dalle imprese, interventi funzionali alla continuità operativa durante l’emergenza sanitaria e necessari per affrontare le nuove sfide della ripartenza, a conferma del fatto che la trasformazione digitale è una necessità sempre più imprescindibile per rimanere competitivi sui mercati».

Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili, con un importo massimo della sovvenzione pari a 5.000 euro. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà inoltre riconosciuta una premialità di 250 euro.

L'ammontare minimo di spesa per partecipare al bando è di 2.000 euro ed il periodo in cui le spese possono essere sostenute e pagate va dal 1° gennaio 2021 al momento di presentazione della domanda. Le richieste di contributo vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese” del sistema Webtelemaco di Infocamere, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 21 luglio 2021 ed entro le ore 21:00 di venerdì 15 ottobre 2021. L'accoglimento delle domande, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.vc.camcom.it/contributi; maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (e-mail: [email protected]; telefono 0321.338.292/265/226).